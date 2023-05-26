Глава Алтайского края поведал о главных достижениях региона

Отчет о достижениях был представлен на сессии краевого Заксобрания.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил на сессии краевого Заксобрания с отчетом о главных планах и проектах, которые удалось успешно реализовать в регионе, пишет ФедералПресс.

«В Алтайском крае нами совместно было принято решение о выделении дополнительных средств на привлечение и закрепление кадров в медицинских учреждениях. В рамках регионального проекта за три года мы направим около 1,5 миллиардов рублей. Доплаты получат молодые специалисты, которые только начали свой трудовой путь, и опытные врачи-наставники», — рассказал губернатор.

Он отметил, что за последние пять лет на развитие дорожного хозяйства Алтайского края было направлено около 75 миллиардов рублей. За это время были построены и отремонтированы порядка 4 тысяч километров дорог, более 80 сооружений.

Также Томенко заявил, что власти планируют досрочно завершить программу по расселению людей из домов, признанных признаны ветхими и аварийными до 1 января 2017 года. На эти цели в регионе выделено 570 миллионов рублей.

Напомним, глава НСО Андрей Травников возглавил рейтинг наиболее активных губернаторов в медиа.