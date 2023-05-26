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общество

Искусственный интеллект на кладбище и новые тенденции похорон: в Новосибирске открылась выставка ритуальной культуры

Фото: Наира Гулоян

25 мая в Новосибирске открылась XIV Международная выставка ритуальной культуры «БЕЛЫЙ ТОПОЛЬ – 2023». В первый день прошла лекционная сессия «Ритуальная сфера: Новые технологии – новые возможности» с участием руководителей и экспертов отрасли.

Торжественное открытие выставки запланировано на 26 мая по адресу Кропоткина 112, а 27-го числа пройдёт региональный конкурс флористов «Венок памяти». Победителей наградят в торжественной обстановке. Главный организатор мероприятия – депутат Совета депутатов города Новосибирска, директор МУП «Похоронный дом ИМИ» Сергей Бондаренко.

«В России проводят всего две подобных выставки: одну в Москве, вторую — в Новосибирске. Здесь мы говорим об издании книг на эту тему, культуре и искусстве погребения. Форум организован для того, чтобы повысить профессиональный уровень работников отрасли, ведь в этой сфере нет учебных центров. Также мы хотим поменять отношение к сфере в целом и к людям, которые здесь работают. Для этого мы получили лицензию и занимаемся преподавательской деятельностью», – отметил он.

Народный избранник выступил с докладом «Философия ритуального мастерства». Он недавно вернулся из зоны СВО, куда отправляют много благотворительной помощи. 26 мая Сергей Бондаренко расскажет об этом на тему «По зову сердца. Помощь «ИМИ» людям в зоне СВО».

С приветственной речью выступил также заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Максим Останин, который отметил, что Сергей Бондаренко является не только одним из лидеров отрасли, но одним из главных организаторов подобных мероприятий.

Фото Искусственный интеллект на кладбище и новые тенденции похорон: в Новосибирске открылась выставка ритуальной культуры 2

По словам руководителя учебного центра по ритуальному мастерству «Белый путь» Юлии Карпович, эта выставка призвана в первую очередь повысить престиж отрасли.

«В России раньше эта сфера рассматривалась, как нечто почти постыдное. Задача выставки – повысить престиж отрасли, чтобы люди понимали, что это одна из составляющих нашей жизни, и важно человека проводить в последний путь достойно, чтобы у его родственником осталось чувство выполненного долга. Участники приносят свою продукцию, рассказывают о новинках в своей деятельности. Это включает в себя всё, что связано с похоронами, начиная с одежды усопшего и гробов, заканчивая возможностями искусственного интеллекта. Например, в последние несколько лет очень популярно внедрение QR-кодов на кладбищах, как в музеях. Человек может навести телефон на него и прочитать информацию об усопшем», – отметила она.

В выставке участвуют более 45 работников отрасли из Москвы, Екатеринбурга, Кемерова, Омска, Томска, Тюмени, Новоуральска, Североуральска, Владивостока, Санкт — Петербурга, Перми и Сургута.

Тематика экспозиции касается ритуальных услуг, организации церемоний прощания, гробов, футляров и урн, похоронной флористики, каркасов-фонов, комплектующих и полуфабрикатов для изготовления искусственных цветов, мемориальных барельефов, памятников, благоустройства индивидуальных мест захоронений и кладбищ в целом.

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Наира Гулоян
Журналист

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