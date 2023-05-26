Искусственный интеллект на кладбище и новые тенденции похорон: в Новосибирске открылась выставка ритуальной культуры

25 мая в Новосибирске открылась XIV Международная выставка ритуальной культуры «БЕЛЫЙ ТОПОЛЬ – 2023». В первый день прошла лекционная сессия «Ритуальная сфера: Новые технологии – новые возможности» с участием руководителей и экспертов отрасли.

Торжественное открытие выставки запланировано на 26 мая по адресу Кропоткина 112, а 27-го числа пройдёт региональный конкурс флористов «Венок памяти». Победителей наградят в торжественной обстановке. Главный организатор мероприятия – депутат Совета депутатов города Новосибирска, директор МУП «Похоронный дом ИМИ» Сергей Бондаренко.

«В России проводят всего две подобных выставки: одну в Москве, вторую — в Новосибирске. Здесь мы говорим об издании книг на эту тему, культуре и искусстве погребения. Форум организован для того, чтобы повысить профессиональный уровень работников отрасли, ведь в этой сфере нет учебных центров. Также мы хотим поменять отношение к сфере в целом и к людям, которые здесь работают. Для этого мы получили лицензию и занимаемся преподавательской деятельностью», – отметил он.

Народный избранник выступил с докладом «Философия ритуального мастерства». Он недавно вернулся из зоны СВО, куда отправляют много благотворительной помощи. 26 мая Сергей Бондаренко расскажет об этом на тему «По зову сердца. Помощь «ИМИ» людям в зоне СВО».

С приветственной речью выступил также заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Максим Останин, который отметил, что Сергей Бондаренко является не только одним из лидеров отрасли, но одним из главных организаторов подобных мероприятий.

По словам руководителя учебного центра по ритуальному мастерству «Белый путь» Юлии Карпович, эта выставка призвана в первую очередь повысить престиж отрасли.

«В России раньше эта сфера рассматривалась, как нечто почти постыдное. Задача выставки – повысить престиж отрасли, чтобы люди понимали, что это одна из составляющих нашей жизни, и важно человека проводить в последний путь достойно, чтобы у его родственником осталось чувство выполненного долга. Участники приносят свою продукцию, рассказывают о новинках в своей деятельности. Это включает в себя всё, что связано с похоронами, начиная с одежды усопшего и гробов, заканчивая возможностями искусственного интеллекта. Например, в последние несколько лет очень популярно внедрение QR-кодов на кладбищах, как в музеях. Человек может навести телефон на него и прочитать информацию об усопшем», – отметила она.

В выставке участвуют более 45 работников отрасли из Москвы, Екатеринбурга, Кемерова, Омска, Томска, Тюмени, Новоуральска, Североуральска, Владивостока, Санкт — Петербурга, Перми и Сургута.

Тематика экспозиции касается ритуальных услуг, организации церемоний прощания, гробов, футляров и урн, похоронной флористики, каркасов-фонов, комплектующих и полуфабрикатов для изготовления искусственных цветов, мемориальных барельефов, памятников, благоустройства индивидуальных мест захоронений и кладбищ в целом.