Ляйсан Утяшева устроила фотосессию на Михайловской набережной Новосибирска

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева прогулялась по набережной Новосибирска и поздравила школьников с последним звонком.

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева 25 мая прилетела в Новосибирск с новым пластическим спектаклем «Carmen P.S.». В социальных сетях супруга юмориста Павла Воли призналась в любви Новосибирску.

"Ребят, гуляю по набережной все утро. Новосибирск — это любовь. Набержная, Обь — красавица, запах скошенной травы в парке", — отметила она в соцсети.

Помимо этого, Ляйсан встретила гуляющих школьников, отмечающих последний звонок и сделала с ними совместную фотографию.

«Кстати, всех выпускников поздравляю с последним звонком», — добавила спортсменка.

Как ранее писал Сиб.фм, певица Ольга Бузова прогулялась по коридорам НГУ и рассказала, что может работать учителем географии.

Напомним, актер из Новосибирска Прилучный назвал сына от Брутян редким еврейским именем.