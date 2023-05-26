Мобилизованный из Новосибирской области пришел в школу к дочерям с цветами

Школьницы из Новосибирской области заплакали при возвращении отца из зоны СВО.

Военнослужащий из Мошковского района Новосибирской области, вернувшись из зоны специальной военной операции, первым делом навестил своих детей в школе. Видео с этой трогательной встречей было опубликовано на официальном портале администрации Мошковского района.

В первом видео можно увидеть, как военнослужащий заходит в класс, где учится его младший ребенок. Он приветствует учителя и учеников, держа в руках корзинку с цветами. Один из учеников встает и приветствует возвращающегося героя, награжденного орденом Мужества.

Для младшей дочери встреча с отцом оказалась неожиданной, и она сразу бежит к нему. Отец подхватывает ее, крепко обнимает и целует. Девочка не отпускает руки от родного человека, уткнувшись лицом в его плечо.

На другом видео запечатлен момент встречи с старшей дочерью. Подросток, находящийся в парадной форме, стоит в строю, когда ее попросили выйти вперед. В это время отец выходит из толпы с большим букетом цветов и направляется к своей дочери. Девушка не может сдержать слез, а весь строй приветствует мужчину троекратным "ура".

Эти видео вызвали множество эмоций у зрителей и были размещены на официальном портале администрации Мошковского района, чтобы поделиться трогательными моментами встречи военнослужащего с его детьми.