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общество

Мобилизованный из Новосибирской области пришел в школу к дочерям с цветами

Фото: группа «Администрация Мошковского района»

Школьницы из Новосибирской области заплакали при возвращении отца из зоны СВО.

Военнослужащий из Мошковского района Новосибирской области, вернувшись из зоны специальной военной операции, первым делом навестил своих детей в школе. Видео с этой трогательной встречей было опубликовано на официальном портале администрации Мошковского района.

В первом видео можно увидеть, как военнослужащий заходит в класс, где учится его младший ребенок. Он приветствует учителя и учеников, держа в руках корзинку с цветами. Один из учеников встает и приветствует возвращающегося героя, награжденного орденом Мужества.

Для младшей дочери встреча с отцом оказалась неожиданной, и она сразу бежит к нему. Отец подхватывает ее, крепко обнимает и целует. Девочка не отпускает руки от родного человека, уткнувшись лицом в его плечо.

На другом видео запечатлен момент встречи с старшей дочерью. Подросток, находящийся в парадной форме, стоит в строю, когда ее попросили выйти вперед. В это время отец выходит из толпы с большим букетом цветов и направляется к своей дочери. Девушка не может сдержать слез, а весь строй приветствует мужчину троекратным "ура".

Эти видео вызвали множество эмоций у зрителей и были размещены на официальном портале администрации Мошковского района, чтобы поделиться трогательными моментами встречи военнослужащего с его детьми.

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Александр Борисов
журналист

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