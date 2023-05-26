«Мужчины могут посигналить»: девушка-байкер из Новосибирска рассказала о встречах с ДПС и максимальной скорости

Мотоциклистов в Новосибирске не любят. В народе их зовут "хрустиками" и "смертниками" — все из-за того, что они часто попадают в городские сводки о ДТП. Другое дело — девушки на байках. Красотки в шлемах и эффектной экипировке всегда приковывают к себе внимание участников движения.

Мотолюбительница Екатерина рассказала Сиб.фм о реакции мужчин-водителей и объяснила, почему новичкам не стоит садиться за байк в столице Сибири.

Спонтанная любовь к железному коню

У 27-летней Екатерины из Новосибирска нет удивительной истории о любви к байкам. Наоборот, раньше девушка была категорически против мотоциклистов.

"Мне тогда казалось, что ездить на байке — максимально бессмысленное занятие и очень опасное", — делится собеседница.

Все поменялось два года назад. Кате внезапно захотелось найти себе новое хобби.

"Первое, что мне пришло тогда в голову, — получить права категории А", — вспоминает она.





После получения прав, она купила первый мотоцикл — «китайца». Девушка считает, что двух лет опыта недостаточно для того, чтобы пересаживаться на более мощный «японский» байк.

По словам Екатерины, для езды на мотоцикле недостаточно автошколы — чтобы не совершить фатальных ошибок,

лучше взять уроки у опытных райдеров.

"Мужчины могут посигналить"

Екатерина рассказывает, что водит байк достаточно аккуратно и не пытается выделиться в потоке, но всегда неизменно приковывает взгляды мужчин.





"Могут посигналить и отреагировать: о, женщина за рулем мотоцикла", — делится собеседница.

Она добавила, что женщин на байках сотрудники ДПС останавливают реже, чем мужчин.

"Не знаю, с чем это связано. За два года меня ни разу не остановили. Иногда прямо видно, что смотрят, интересуются, но остановят именно мужчину, а не девушку", — отметила она.

"Хрустики" и "смертники"

Среди участников дорожного движения бытует мнение, что байкеры часто подвергают других опасности. Екатерина с таким мнением отчасти согласна.

"Многие мотоциклисты берут спортивные, мощные байки, которые быстро и резко разгоняются и не предназначены для дорог общего пользования. Они действительно могут создать какую-то дополнительную опасность для участников движения, и поэтому, когда нас называют "хрустиками" или " смертниками", то вот из-за таких случаев это вполне себе правда", — сказала собеседница.





Екатерина добавила, что для дорог общего пользования лучше всего подходят мотоциклы класса "дорожник" или "турэндуро".

"Те, кто покупают спорт-байки и гоняют по дорогам между рядами, называются именно "хрустиками", — подытожила она.

Екатерина ни разу не попадала в аварии, но "поскальзывалась" на дороге и падала. К счастью, обошлось без травм. Девушка старается не лихачить, но однажды разогнала своего "друга" до 120 километров в час. Среди любителей погонять это считается малой скоростью.

Мотобратство

Екатерина не состоит ни в каких мотоклубах и организациях, но является администратором крупного сообщества для мотоциклистов в Новосибирске, где байкеры ищут себе вторую половинку или партнера для совместных поездок.

"Чаще всего девушки ищут себе мужчину на байке, который смог бы их прокатить", — рассказала девушка.

По словам Екатерины, на мотосходках или на открытии сезона достаточно много девушек-байкеров. Сейчас уже не в новинку увидеть мотолюбительницу на дорогах.

Новосибирск не для байкеров

Екатерина не раз слышала мнение о том, что в столице Сибири худшие дороги в России. Ей они также не нравятся. Для любителей двухколесной техники в городе мало трасс, где можно с комфортом покататься и не объезжать бесконечные ямы.





"В городе хорошие дороги только на Красном проспекте", — говорит байкерша.

Для новичка, говорит Екатерина, Новосибирск — очень сложный город для обучения.

«Чтобы чувствовать себя комфортно на мотоцикле, надо выучить, где какая яма", — шутит она.

Напомним, 20 мая в Новосибирске колонна байкеров открыла мотосезон.