Новосибирская область представила на международном форуме свой передовой опыт производства органической продукции

Аграрии Новосибирской области в числе первых начали осваивать производство органической продукции — сразу после вступления в силу профильного федерального закона. Во время работы на площадке X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге Губернатор Андрей Травников представил опыт нашего региона по поддержке производителей, которые реализуют проект перехода на органику.

Уже сегодня, несмотря на то, что этот рынок ещё формируется, Новосибирская область входит в тройку лидеров по количеству сертифицированных производителей. Сегодня девять компаний производят органическую продукцию: шесть из них сертифицированы и в национальной, и в международной системах. Два производителя-экспортёра сертифицированы по европейскому стандарту. В этом году ещё две организации завершают сертификацию по евростандарту, три — выполняют конверсию, сообщил Андрей Травников.

В Новосибирской области под органическое земледелие по европейским стандартам сертифицировано почти 12 тысяч гектаров, по российским стандартам — около 11 тысяч гектаров. Более 9 тысяч гектаров проходят конверсию. Аграрии выращивают озимые рожь и сурепицу, овёс, ячмень, пшеницу, гречиху, лекарственные травы, расторопшу без применения химических средств защиты растений и азотных минеральных удобрений.

«Для того, чтобы помочь нашим сельхозпредприятиям перейти к выпуску органической продукции, мы провели серьёзную разъяснительную кампанию. Учитывая высокую стоимость органической сертификации, в самом начале реализации проекта Правительство региона ввело для сельхозпроизводителей новую меру господдержки — возвращаем им 70 процентов затрат на сертификацию. На ближайшие три года в бюджете региона на неё заложено 7,5 миллионов рублей. Эта мера господдержки действует как для тех, кто прошёл сертификацию, так и для тех, кто находится на этапе конверсии», — подчеркнул Андрей Травников.

Небольшие фермерские хозяйства и крупные агрохолдинги изъявили готовность перейти на производство органической продукции.

Андрей Травников также сообщил, что в Новосибирской области утверждена Региональная программа развития экспорта. Поставлена задача — к концу 2024 года увеличить на 30% (в сравнении с 2020 годом) объём несырьевого неэнергетического экспорта.

«В АПК ставку делаем, в первую очередь, на наращивание экспорта органической продукции. Здесь задачи достаточно амбициозны: вывозить нашу продукцию как минимум, в шесть стран мира, увеличить до 15 компаний количество производителей органической продукции, сертифицированных по международным требованиям. Региональную поддержку планируем предоставить, как минимум, 21-му сельхозпроизводителю органической продукции», — заявил Андрей Травников.

Глава региона посетил ярмарку органической продукции, в которой участвуют, в том числе, и новосибирские производители: птицефабрика «Октябрьская», «Сибирское поле» и «Дары Ордынска».

Новосибирская область вошла в пилотный проект по развитию внутреннего рынка органической продукции. В прошлом году было заключено соглашение с фондом «Органика».