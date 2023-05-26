Под Новосибирском прокуроры проверяют падение ребенка в колодец

В Бердске 9-летний мальчик упал в открытый канализационный люк.

Прокуратура города Бердска начала проверку по факту падения ребенка в канализационный люк. Будет проверяться соблюдение требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. По результатам проверки действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности, будет дана юридическая оценка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, инцидент произошел 26 мая. Около полудня в одном из микрорайонов Бердска в люк на тротуаре у торгового центра провалился 9-летний мальчик. Чтобы вытащить ребенка, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение.

Ребенок был сильно напуган и жаловался на боль в ноге. Его передали медикам бригады «скорой помощи».

На месте также работала аварийная бригада коммунальных служб.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Новосибирска стал инвалидом после падения в колодец.