Центр гемодиализа под Новосибирском нуждается в дополнительных «искусственных почках»

Депутат Заксобрания Новосибирской области попросил правительство региона помочь с организацией процедуры гемодиализа на базе Карасукской ЦРБ.

Шести жителям Баганского района Новосибирской области приходится трижды в неделю ездить на гемодиализ в Карасукскую ЦРБ. В 2021 году там был открыт центр «Нефролайн-Сибирь», оснащенный четырьмя аппаратами «искусственная почка». При трехсменном графике центр может принять 24 пациента в сутки, что явно недостаточно.

К тому же, пациентов из Баганского района возит туда старая «Нива Шевроле» 2011 года выпуска. Автомобиль часто ломается и грозит и вовсе выйти из строя, что сделает невозможным посещение процедуры гемодиализа для жителей отдаленных сел.

А учитывая, что третья смена процедуры заканчивается в 22 часа, людям приходится возвращаться домой за полночь, а водитель автомобиля лишается нормального режима сна и отдыха.

По этой причине депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от избирательного округа № 5 Александр Кулинич обратился в правительство региона и минсоцразвития с просьбой помочь в решении этих проблем и приобрести для карасукского центра гемодиализа дополнительные аппараты «искусственной почки» и медицинский транспорт для доставки пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирске врачи спасли женщину с онкологией после 10 лет гемодиализа.