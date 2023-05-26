В Новосибирске бездомный обокрал девушку в компьютерном клубе

Новосибирец украли вещи местной жительницы и вернулся с ними на место преступления через несколько дней.

Подозреваемого в краже рюкзака и часов у девушки задержали сотрудники Дзержинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчина 1989 года рождения был задержан в компьютерном клубе, где похитил рюкзак с ценными предметами, сообщили в пресс-службе ведомства.

10 мая потерпевшая оставила свой рюкзак в клубе, а по возвращении обнаружила его исчезновение. Через несколько дней, 24 мая, она заметила посетителя клуба, у которого был ее рюкзак и похищенные часы. Администратор клуба сообщил об этом инциденте сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, нажав кнопку тревожной сигнализации.

Патрульный экипаж, получивший тревожный сигнал, прибыл на место и задержал подозреваемого в краже. Затем он был доставлен в полицию для проведения дальнейших мероприятий.

В ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что подозреваемый — 34-летний мужчина без определённого места жительства, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее трое жителей Новосибирска украли интернет-кабель на 40 тысяч рублей.