Трое жителей Новосибирска украли интернет-кабель на 40 тысяч рублей

Правоохранительные органы в Новосибирске задержали троих подозреваемых в краже.

В Новосибирске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже кабеля из подъезда. Инцидент произошел днем 25 мая в жилом доме на улице Фрунзе.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали трех молодых мужчин в одном из подъездов. У одного из них была обнаружена сумка с проводами, а также были обнаружены места срезов кабеля.

Задержанных были доставлены в полицию для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Похищенное имущество было изъято.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ущерб, нанесенный интернет-провайдеру, составляет более 40 тысяч рублей.

Напомним, ранее у жителя Новосибирской области украли редкий кованый топор.