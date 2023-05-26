Трое жителей Новосибирска украли интернет-кабель на 40 тысяч рублей

Правоохранительные органы в Новосибирске задержали троих подозреваемых в краже.
В Новосибирске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже кабеля из подъезда. Инцидент произошел днем 25 мая в жилом доме на улице Фрунзе.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали трех молодых мужчин в одном из подъездов. У одного из них была обнаружена сумка с проводами, а также были обнаружены места срезов кабеля.
Задержанных были доставлены в полицию для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Похищенное имущество было изъято.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Ущерб, нанесенный интернет-провайдеру, составляет более 40 тысяч рублей.
Напомним, ранее у жителя Новосибирской области украли редкий кованый топор.