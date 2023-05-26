В Новосибирске голая девушка пришла на летнюю веранду ресторана

В Новосибирске обнаженная женщина появилась на веранде ресторана на улице Добролюбова.

В четверг, 26 мая, голая девушка устроила фурор на летней веранде ресторана в Новосибирске. Сибирячка появилась в общественном заведении топлес, держа одежду в руках.

Об инциденте очевидцы сообщили в паблике "АСТ-54".

Кадр из заведения оказался нечетким, но, судя по снимку, в момент визита в ресторан на женщине были только плавки и кроссовки.

Со слов очевидцев, экспромт девушки длился недолго. Спустя некоторое время она начала надевать принесенную с собой одежду.

Поведение сибирячки шокировало клиентов заведения, однако многие решили, что женщина находится в неадекватном состоянии.

Появление голых людей в общественных местах — не редкость для Новосибирска.

Прошлым летом обнаженная женщина искупалась в фонтане у ГПНТБ. Она вела себя совершенно расслабленно, не обращая внимание на большое количество прохожих у здания.

Еще одна горожанка расположилась на проезжей части улицы Мира вечером 17 июня 2022 года. Она сидела на асфальте, несмотря на проливной дождь. Женщина спустила штаны и, оголив грудь, кричала вслед проезжающим машинам.

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