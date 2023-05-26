В Новосибирске мэрия показала новую схему метро до 2050 года

В Новосибирске будет три линии метро протяженностью 67 км, 46 станций и 4 электродепо.

Согласно утвержденному Генплану города, в ближайшие 30 лет в областной столице будет работать 3 линии общей метрополитена протяженностью около 67 километров, 46 станций и 4 электродепо.

В мэрии объяснили, что строительство метро будет проходить в три этапа. И зарезервировать землю для будущих станций нужно уже сегодня.

До 2030 года, согласно Генплану, будет продлена линия от станции «Золотая Нива» до улицы Коминтерна на две станции — «Гусинобродская» и «Молодежная» и построено метродепо «Волочаевская». Ленинскую линию продлят от станции «Площадь Маркса» до улицы Троллейной. За станцией «Заельцовская» построят станцию «Северная», к 2050-му году за ней откроют станцию «Авиационную», «Космическую» и «Родники». После «Троллейной» появятся станции «Связистов» и «Чистая Слобода». Одновременно будет построен южный участок новой Правобережной линии от станции метро «Березовая Роща» и еще 8 станций.

Также могут продлить Дзержинскую линию на левый берег. На этом участке запланированы станции «Аквапарк», «Затон», «Заводская», «Площадь Труда», «Гвардейская», «Кировская», «Затулинская» и электродепо на улице Петухова.

В ближайшей перспективе будет достроена станция «Спортивная» и продлена Дзержинская линия метро. Сейчас там не достроен второй перегонный тоннель и ведется проектно-сметной документации по достройке второго перегонного тоннеля от станции «Золотая Нива» до станции «Березовая роща», перегонов и станций «Гусинобродская» и «Молодежная». Примерная стоимость работ — 30 млрд. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирский метрополитен изменил график движения поездов на Дзержинской линии.