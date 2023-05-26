В Новосибирске мэрия продлила срок приема заявок установку остановок общественного транспорта.

Мэрия Новосибирска продлила срок приема заявок на установку остановок общественного транспорта, оборудованных бесплатным доступом к Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Заявки будут принимать до 27 июня.

Мэрия собирается заключить 11 инвестиционных контрактов на оказание такого рода услуг. Победители аукциона затем получат в собственность павильоны для оказания услуг дорожного сервиса, а остановочные навесы перейдут в собственность муниципалитета.

Новые остановочные павильоны планируют установить на остановках: «Профилакторий», «Ул. 30 лет Октября», «Автокомбинат», «Детский сад», «Ж/м Акатуйский», «Планетарий», «Мелькомбинат», «МНТК «Микрохирургия глаза», «Ул. 2-я Станционная», «Ул. Лазурная», «Ул. Немировича-Данченко».

Победитель будет определен в течение 30 дней с даты подписания договора.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске с 20 мая начнут убирать трамвайные остановки на площади Труда.