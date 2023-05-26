В Новосибирске обнесли забором Первомайский сквер

Началась реконструкция Первомайского сквера в Новосибирске.

В Новосибирске началась реконструкция Первомайского сквера, для чего на территорию был установлен забор.

Рабочие уже приступили к выполнению работ, и в связи с этим сквер временно закрыт для посетителей. В рамках первого этапа реконструкции планируется демонтаж дорожек, фонарей, указателей и других небольших архитектурных элементов. Также подрядчик должен удалить все кафе, которые находились на территории сквера. Важно отметить, что уличные заведения не подлежат реконструкции.

К октябрю планируется ремонт фонтана «Мишка», установка новых скамеек, создание клумб и ландшафтной подсветки. Всего на благоустройство Первомайского сквера выделены 179 миллионов рублей. Эти меры направлены на создание комфортной и привлекательной среды для отдыха горожан.

Напомним, в Санкт-Петербурге высадили кедры из Новосибирска.