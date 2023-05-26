В Санкт-Петербурге высадили кедры из Новосибирска

Сибирские кедры высадили в Северной столице.

В Новосибирском сквере Санкт-Петербурга была проведена символическая посадка сибирских кедров. В мероприятии приняли участие представители Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Новосибирской области и представители культурных учреждений двух регионов.

Эта акция — часть проекта "900 дней братства", посвященного общей истории наших городов во время Великой Отечественной войны. В период блокады Ленинграда в Новосибирск было эвакуировано более 20 детских домов. Для спасения истощенных голодом детей из блокадного Ленинграда использовался сибирский кедр, из которого готовили целебный отвар из шишек и иголок.

В своей приветственной речи, выступая от имени главы Новосибирской области Андрея Травникова, заместитель губернатора Ирина Мануйлова отметила, что жители Сибири бережно сохраняют память о подвиге блокадного Ленинграда и его защитниках.

Посадка сибирского кедра стала составляющей Дней культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге, которые проходят 25-26 мая. Это мероприятие направлено на укрепление связей между двумя регионами и подчеркивает их общую историческую связь.

Напомним, в Санкт-Петербурге проходят Дни культуры Новосибирской области.