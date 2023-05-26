В Новосибирске омбудсмен Болтенко объяснила всплеск сексуальных домогательств к детям

На этой неделе в Новосибирске много новостей было связано с домогательствами или изнасилованиями школьниц. Уполномоченный по правам ребёнка Надежда Болтенко объяснила, почему участились случаи сексуального насилия.

В начале недели жители Советского района рассказывали друг другу, что в гаражах мужчина, вооружённый гранатой, изнасиловал двух девочек 10 и 12 лет. А 23 мая в Академгородке арестовали 42-летнего обвиняемого по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ещё в двух сообщениях говорилось о домогательствах к школьницам в разных районах Новосибирска. Одного извращенца задержали по эпизоду, который произошёл 18 мая.

Обилие подобных новостей в Новосибирске объяснила уполномоченный по правам ребёнка Надежда Болтенко – особенно тех, что касаются уличного насилия.

«По линии МВД случаев много связано с количеством освободившихся из мест лишения свободы. Здесь главное – как отрабатывают правоохранительные органы тех, кто освобождён, — отметила Надежда Болтенко.

– Второе, важно также, – насколько выстроена работа с семьями, где находятся отчимы, сожители, а семьи находятся в кризисном состоянии или под опекой органов защиты, или органов профилактики. Вот по двум этим направлениям должны быть укреплены усилия».

По мнению детского омбудсмена, органам опеки следует обратить внимание на неблагополучные семьи, где младшеклассницы воспитываются с отчимами. Сейчас Надежда Болтенко также разбирается в обстоятельствах изнасилования двух девочек мужчиной в военной форме.