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общество

В Новосибирске открыли «дверь в Санкт-Петербург» возле Краеведческого музея

Фото: правительство Новосибирской области

25 мая в Санкт-Петербурге начались Дни культуры Новосибирской области.

Жители Новосибирска теперь могут в любой момент заглянуть в северную столицу и даже помахать петербуржцам. «Дверь в Санкт-Петербург» появилась возле Краеведческого музея в рамках проекта Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге, который стартовал 25 мая.

Аналогичная дверь появилась и в Санкт-Петербурге, на набережной реки Мойка.

В обоих городах установлены специальные камеры, которые транслируют все происходящее в реальном времени. Главное, чтобы двери были открыты одновременно.

Видео с порталом в культурную столицу России опубликовали в группе правительства Новосибирской области «ВКонтакте».

Напомним, ранее сообщалось, что Масштабный проект «Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге» стартовал в северной столице

#Новосибирская область #культура #Санкт-Петербург
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