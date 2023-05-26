В Новосибирске отменили рейс в Дубай из-за повреждения самолета молнией

В Новосибирске на самолете до Дубая обнаружили следы от молнии.

В Новосибирске при подготовке самолете авиакомпании S7 до Дубая обнаружили повреждения атмосферным электричеством. Об этом сообщил телеграм-канал "AVIAINCIDENT".

По данным канала, рейс S7 5785 подготавливали в Толмачево 24 мая и обнаружили следы от удара молнии на законцовке левого полукрыла. Специалисты отстранили от полетов ВС.

"Создается комиссия по расследованию", — говорится в сообщении.

Напомним, над Новосибирском пилотов самолёта попытались ослепить лазером.