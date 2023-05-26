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общество

В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах

Фото Александра Иванова , пресс-служба НГТУ

В Новосибирске больше всего иностранцев учится в НГУ и НГТУ.

В Новосибирске по программе обмена получают образование тысячи иностранных студентов. Больше всего зарубежных учащихся в НГУ и НГТУ. Об этом сообщили в пресс-службе вузов.

Только в НГТУ НЭТИ на сегодняшний день учится 1 447 иностранных студентов. Чаще всего в этот вуз приезжают студенты из Казахстана – 1 180 студентов, Узбекистана – 182 и Таджикистана – 22 студента.

Впрочем, здесь можно увидеть и студентов из Японии, Нигерии, Йемена, Шри-Ланки, Кубы и других стран. Наиболее популярны у иностранных студентов такие направления, как электроэнергетика и электротехника — на них обучается 186 иностранцев, а также информатика и вычислительная техника — 100 студентов. Есть иностранные студенты и на факультетах авиастроения, психологии и кинооператорского искусства и других.

Для проекта «Многонациональный город в лицах» иностранные студенты снялись в национальных костюмах.

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 2

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 3

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 4

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 5

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 6

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 7

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 8

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 9

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 10

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 11

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 12

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 13

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 14

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 15

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 16

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 17

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 18

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 19

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 20

Фото В Новосибирске иностранные студенты сделали фотосессию в национальных костюмах 21

Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирск попал в тройку мегаполисов, которые мечтают посетить иностранцы.

#Новосибирская область #иностранцы #НГТУ
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