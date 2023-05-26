В Новосибирске снесли скульптуру в форме сердца в Первомайском сквере

В Первомайском сквере Новосибирска снесли легендарную скульптуру в форме сердца.

В пятницу, 25 мая, в Первомайском сквере Новосибирска снесли скульптуру-сердце. Экскаватор уронил каменную глыбу с постамента на плитку парка. Неизвестно, уцелела ли при этом скульптура. Процедуру сноса снял на видео очевидец, и опубликовал в группе "АСТ-54" Вконтакте.

Вице-мэр Анна Терешкова уточнила, что Сердце восстановят и перенесут в сад имени Дзержинского.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска предупреждали, что в июне демонтируют из сквера все объекты: дорожки, бортовые камни, подпорная стенка, вазоны, светильники, указатели и объекты малых архитектурных форм. Не тронут только мемориальную доску «Герои Советского Союза Центрального района города Новосибирска» и скульптурную композицию «2000-летие Рождества Христова». Их всех перевезут в Парк культуры и отдыха им. Феликса Дзержинского.

В соответствии с условиями контракта, все работы в Первомайском сквере должны быть завершены к 15 октября 2023 года.