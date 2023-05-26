В Новосибирске стала известна дата начала купального сезона

В Новосибирске купаться будет можно уже во второй половине июня.

По данным специалистов Западно-Сибирского Гидрометцентра, купальный сезон в Новосибирске начнется во второй половине июня. В этот период вода в Оби прогреется до +18 градусов, а по ночам столбики термометров уже не будут опускаться ниже +10.

На сегодняшний день температура воды в Оби примерно +10 градусов, а в Новосибирском водохранилище — +14, поэтому о купании не может быть и речи.

При этом вряд ли стоит рассчитывать, что вода в реке нынешним летом прогреется до +19... +20 градусов. Для этого должна установиться по-настоящему жаркая погода, а синоптики обещают, что лето-2023 будет прохладным.

Напомним, ранее в Новосибирске "Яндекс.Погода" опубликовал прогноз на лето 2023 года. Жителям сибирской столицы стоит готовится к прохладному и дождливому сезону.