В Новосибирске убрали 200 мешков мусора с берега Оби

Масштабный субботник прошёл в Новосибирске.

В Новосибирске во время Всероссийского субботника «Убери за собой» вывезли более 200 мешков мусора с берега реки Оби. Об этом в пятницу сообщили в минприроды региона.

Мероприятие прошло на береговой линии Оби в Советском районе Новосибирска. В нем приняли участие около 250 человек, включая заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Сёмку, исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерия Шрейдера, представителей мэрии города, МУП САХ, Национального совета по корпоративному волонтерству и «Зеленых Вузов».

Участники акции провели очистку около 4 километров береговой линии реки и собрали 263 мешка бытового мусора. Особое внимание уделялось сортировке собранного мусора, с целью его последующей утилизации и переработки. Эта акция стала ещё одним шагом в направлении более чистой и здоровой экологической среды в регионе.

Напомним, в Санкт-Петербурге высадили кедры из Новосибирска.