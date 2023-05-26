В Новосибирске вылечили мать двоих детей от рака шейки матки 3 стадии

В Новосибирске без оперативного вмешательства вылечили рак шейки матки на поздней стадии.

В Новосибирске в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина вылечили мать двоих детей от рака шейки матки в третьей стадии. Об этом сообщила пресс-служба клиники в ВК.

Светлана попала к врачам клиники, когда оперативное лечение опухоли было уже невозможно. Тогда за дело взялись радиотерапевты Центра Мешалкина под руководством Елены Самойловой.

Единственным вариантом была химиолучевая терапия. К счастью, по словам врачей, эта форма рака хорошо поддается лечению. А позитивный настрой и борцовский характер Светланы помогли ей справиться с заболеванием.

Врачи отметили, что их пациентка — борец с детства. Когда-то она уже проходила лечение в НМИЦ им. ак. Мешалкина по поводу серьезной патологии митрального клапана. В этот раз, как и тогда, в раннем детстве Светланы, врачи совершили настоящее чудо.

Болезнь отступила.

Сейчас Светлана чувствует себя прекрасно, вышла на работу, воспитывает двоих детей и строит планы на будущее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске врачи спасли женщину с онкологией после 10 лет гемодиализа.