В Новосибирской области завершился особый противопожарный режим.

23 мая в Новосибирской области перестал действовать запрет на разведение открытого огня. 22 мая закончилось действие особого противопожарного режима. Информация о его продлении не поступала и в правительстве региона пока не обсуждалась, хотя в области по-прежнему сохраняется высокий уровень пожароопасности, а синоптики сообщают о 4-5 классах горимости.

Согласно сводке ГУ МЧС России по Новосибирской области, за минувшие сутки в регионе произошло 84 пожара (25 – в городе, 59 – в области).

Тем не менее, жители Новосибирской области вновь могут жарить шашлыки на природе и сжигать остатки мусора на дачных участках.



Напомним, ранее сообщалось, что В Новосибирской области пожары охватили более 1500 гектаров леса.