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общество

В России появятся новые льготы для многодетных семей

Freepik, authors: Elena Gromova

Многодетным семьям предлагают льготы по уплате налога на землю.

В России для многодетных семей планируют увеличить размер земельного участка необлагаемого налогом, а также жилую площадь, с которой можно получить налоговый вычет. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что согласно действующему налоговому законодательству, физические лица, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей, освобождены от уплаты земельного налога с 600 квадратных метров площади участка.

При этом, согласно Земельному кодексу РФ, земля, которую государство бесплатно предоставляет многодетным семьям, может составлять намного большую площадь – до 15 соток.

В связи с этим, целесообразно, чтобы россияне могли не платить налог на все льготные 15 соток.

Напомним, в Новосибирской области участники СВО и их семьи получат дополнительные льготы.

#налоги #Россия #льготы #многодетные семьи
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Дарья Бочкун
журналист

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