В Новосибирске обвиняемый в мошенничестве академик Асеев выступил с последним словом

В Советском районном суде Новосибирска с последним словом выступил бывший председатель СО РАН, академик Асеев – он не признаёт вину в многомиллионном мошенничестве с коттеджем.

В основу уголовного дела бывшего руководителя СО РАН Александра Асеева легли события 2009-2010 годов. Согласно версии следствия, в это время ему в пользование попал коттедж стоимостью 46 миллионов рублей. Академик его отремонтировал, а в 2015 году, используя подложные документы, приватизировал коттедж в пользу своей дочери.

Чтобы провернуть всю эту махинацию, академик Александр Асеев организовал фиктивную регистрацию своей дочери по адресу служебного жилья. Женщина на тот момент на территории России даже не проживала. В итоге экс-председателя СО РАН обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ.

24 апреля прошли прения по делу, прокурор просил условное наказание для академика Асеева, также ему грозит полумиллионный штраф. Два последних заседания откладывались, но сегодня, 26 мая, экс-председатель СО РАН выступил с последним словом.

«Его речь длилась около часа, он так же, как и в ходе судебного разбирательства, не признал вину в полном объеме», — сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Теперь судье Анне Пановой предстоит огласить приговор – теоретически это должно произойти до конца месяца.