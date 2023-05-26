Водителям старше 75 лет сократят срок действия прав

С такой инициативой обратился депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову с предложением ввести дополнительные меры контроля за здоровьем водителей старше 75 лет. Об этом пишет RT.

По мнению депутата, можно было бы сократить срок действия их прав до пяти лет, а также тестировать пожилых автовладельцев при прохождении медкомиссии на реакцию и устойчивость к стрессу.

Крупник подчеркнул, что во многих странах уже реализуются программы по минимизации присутствия пожилых граждан за рулём: это обусловлено как заботой о самих автолюбителях преклонного возраста, так и поддержанием высокого уровня безопасности на дорогах общего пользования.

Напомним, нетрезвый водитель из Новосибирска устроил погоню с полицией Кузбасса.