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общество

Врач настаивает на отказе от хозяйственного мыла для интимной гигиены

Freepik, authors: bluesunrise

По словам врача-гинеколога Зарины Газдиевой, такое мыло может нарушить микрофлору.

Гинеколог-репродуктолог «Нова Клиник» Зарина Газдиева объяснила, что не каждое мыло подходит для интимной гигиены. Особенно вредное — хозяйственное, так как оно может нарушить баланс микрофлоры. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Хозяйственное мыло низкой концентрации может содержать агрессивные компоненты, которые способны вызвать аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем. Хозяйственное мыло высокой концентрации, кроме того, способно спровоцировать различные заболевания», — добавила врач.

По словам гинеколога, для интимной гигиены лучше воспользоваться детским мылом, либо специальными средствами.

«Как правило, они не содержат парабены, являются гипоаллергенными и безопасными для ежедневного использования», — резюмировала она.

Напомним, гинеколог развенчал главные мифы о зачатии детей и бесплодии.

#здоровье #гигиена #врач #вред
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Дарья Бочкун
журналист

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