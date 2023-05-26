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общество

Врач назвал алгоритм действий при повышении давления

Freepik, authors: AndreyPopov

Врач-кардиолог Юрий Конев рекомендует избегать физических и эмоциональных нагрузок.

Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, что при повышении артериального давления следует избегать физических и эмоциональных нагрузок, сообщает Pravda.Ru.

«Лучше принять горизонтальное положение. Может быть, при необходимости выпить стакан воды», — порекомендовал кардиолог.

Кроме того, Конев подчеркнул, что чаще всего наследственно-конституциональная гипотония встречается у женщин.

«Очень часто вот эта гипотония наследственно-конституциональная переходит в гипертонию. Если исходное давление было 90/60, то для них гипертония — уже 120/80 — для них уже гипертензия», — добавил он.

Напомним, в Новосибирске дачникам с гипертонией посоветовали регулярно измерять давление.

#врач #кардиолог #высокое давление
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Дарья Бочкун
журналист

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