Авиарейс «Москва-Новосибирск» повредил силовую установку из-за столкновения с чайкой

Самолет авиакомпании «Сибирь», направлявшийся в Новосибирск, столкнулся с чайкой на взлете.

В Новосибирске ночью 26 мая произошел очередной авиаинцидент. Поздно вечером стало известно, что борт А-320 авиакомпании «Сибирь», вылетевший из московского аэропорта «Домодедово», на взлете столкнулся с какой-то птицей, скорее всего, чайкой. В результате у самолета оказалась повреждена силовая установка №2. Сообщение об этом появилось в телеграмм-канале «Авиаинцидент».

О внештатной ситуации была предупреждена инспекция по безопасности полетов аэропорта. Не смотря на повреждения, «Аэрбас» благополучно приземлился в «Толмачево» в 6.29 27 мая. По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что над Новосибирском пилотов самолёта пытались ослепить лазером. Самолёт находился над Октябрьским районом города, когда кабину пилотов заполнил ярко-зелёный свет. Предположительно, источником лазерного луча было здание школы №155.