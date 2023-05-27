Календарь стрижек на июнь 2023 года: лучшие дни для похода к парикмахеру

Лишь самые любящие и уважающие себя леди заводят полезную привычку – стричься по Лунному календарю. Если вы из числа таких, следующая ниже информация именно для вас.

· Благоприятные дни: 1 июня, 9 июня, 10 июня, 11 июня, 13 июня, 14 июня, 15 июня, 19 июня, 22 июня, 25 июня, 30 июня.

· Неблагоприятные дни: 2 июня, 3 июня, 4 июня, 5 июня, 7 июня, 8 июня, 12 июня, 17 июня, 18 июня, 20 июня, 21 июня, 23 июня, 24 июня, 26 июня, 27 июня, 28 июня.

· Нейтральные дни: 16 июня.

Лунный календарь стрижек на июнь-2023 по дням

1 июня, 13-14 лунный день, растущая Луна в знаке Весы и Скорпион: влияние Луны на волосы неоднозначно, и, скорее всего, посещение мастера никак не повлияет на общий вид прически и здоровье волос.

2 июня, 14-15 лунный день, растущая Луна в знаке Скорпион: результат стрижки превзойдет все ожидания.

3 июня, 15-16 лунный день, растущая Луна в знаке Скорпион и Стрелец: стрижка строжайше запрещена, ведь волосы ослабнут, станут тусклыми и ломкими.

4 июня, 16-17 лунный день, полная Луна в знаке Стрелец: стрижка крайне нежелательна, так как ухудшит самочувствие и может привести к обострению хронических заболеваний.

5 июня, 17-18 лунный день, убывающая Луна в знаке Стрелец и Козерог: разрешена стрижка какая угодно, это поможет отпугнуть негативные мысли и неудачи.

6 июня, 18 лунный день, убывающая Луна в знаке Козерог: стрижка нежелательна, локоны могут стать очень непослушными.

7 июня, 19 лунный день, убывающая Луна в знаке Козерог и Водолей: сегодня можно стричься, только если вы не заинтересованы в том, чтобы волосы быстро отрастали. Например, в этот день разрешено укоротить челку, прежняя длина вернется очень нескоро.

8 июня, 20 лунный день, убывающая Луна в знаке Водолей: стрижка разрешена, и особенную пользу это принесет тем, кто в последнее время чувствует себя подавленным и страдает от приступов меланхолии. Новая стрижка настроит вас на позитивный лад.

9 июня, 21 лунный день, убывающая Луна в знаке Водолей и Рыбы: могут сходить к парикмахеру те, кто в настоящий момент чувствует себя прекрасно и не проходит курс лечения. В остальных случаях от посещения салона лучше воздержаться.

10 июня, 22 лунный день, убывающая Луна в знаке Рыбы: только состригание кончиков. Для кардинальных изменений и экстравагантных решений день неподходящий.

11 июня, 23 лунный день, убывающая Луна в знаке Рыбы и Овен: стрижка навредит коже головы, может появиться раздражение и перхоть.

12 июня, 24 лунный день, убывающая Луна в знаке Овен: смело записывайтесь в салон. После посещения мастера ваши волосы станут гуще, здоровее и послушнее, сократится сечение и выпадение.

13 июня, 25 лунный день, убывающая Луна в знаке Овен и Телец: вы будете крайне недовольны своим внешним видом после посещения салона, даже если особенных изменений не планируете.

14 июня, 26 лунный день, убывающая Луна в знаке Телец: стрижка будет неудачной и надолго испортит настроение.

15 июня, 27 лунный день, убывающая Луна в знаке Телец: подходящее время для обновления прически, это поможет отогнать от негативные мысли и отпугнет неприятности.

16 июня, 28 лунный день, убывающая Луна в знаке Телец и Близнецы: один из лучших дней в июне для обновления прически. Можно попробовать что-то новое и очень необычное!

17 июня, 29 лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецы: стрижка грозит ослаблением волос, они будут выпадать и сечься.

18 июня, 30 лунный день, новая Луна в знаке Близнецы и Рак: Близнецы не слишком благосклонны к переменам, визит к парикмахеру лучше отложить.

19 июня, 2 лунный день, новая Луна в знаке Рак: стрижка разрешена только тем, у кого тонкие и редкие волосы. После стрижки они будут выглядеть крепче и гуще.

20 июня, 3 лунный день, растущая Луна в знаке Рак: волосы от стрижки в этот день станут крайне непослушными, будут курчавиться и пушиться.

21 июня, 4 лунный день, растущая Луна в знаке Рак и Лев: после посещения салона вы будете выглядеть поистине по-королевски.

22 июня, 4-5 лунный день, растущая Луна в знаке Лев: откажитесь от визита в салон, иначе привлечете конфликты и душевные переживания в свою жизнь.

23 июня, 5-6 лунный день, растущая Луна в знаке Лев и Дева: до обеда день неблагоприятный для стрижки, после — нейтральный. Посещение салона во второй половине дня никак не отразится на состоянии волос.

24 июня, 6-7 лунный день, растущая Луна в знаке Дева: нейтральное время. Вреда прическе стрижка не нанесет, но держать укладку локоны будут плохо.

25 июня, 7-8 лунный день, растущая Луна в знаке Дева: стрижка не рекомендуется, волосы могут начать пушиться и сечься.

26 июня, 8-9 лунный день, растущая Луна в знаке Дева и Весы: крайне неудачный день для стрижки. Смена прически не только ухудшит здоровье волос, но и не лучшим образом повлияет на взаимоотношения с окружающими.

27 июня, 9-10 лунный день, растущая Луна в знаке Весы: стрижка долго удержит форму, волосы станут крепче и гуще.

28 июня, 10-11 лунный день, растущая Луна в знаке Весы и Скорпион: волосы после стрижки станут лучше расти и приобретут здоровый блеск.

29 июня, 11-12 лунный день, растущая Луна в знаке Скорпион: стрижка не отразится на состоянии локонов ни в лучшую, ни в худшую сторону.

30 июня, 12-13 лунный день, растущая Луна в знаке Скорпион и Стрелец: волосы станут лучше расти и приобретут здоровый блеск после стрижки в этот день.