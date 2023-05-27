Летом в Новосибирске будут перекрыты две центральные улицы

В июне в Новосибирске перекроют улицы Ленина и Чаплыгина.

В Новосибирске летом перекроют движения сразу под двум улицам в центре города. Так, с 3 июня по 3 июля будет закрыто движение по улице Ленина, от площади Ленина до улица Советская. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

В этот период здесь будет проходить Международный фестиваль цветов, изюминкой которого станут работы флористов из стран Азии. На время проведения фестиваля улица Ленина станет пешеходной.

Также с 26 мая по 25 августа проезд будет закрыт и по улице Чаплыгина, на участке от перекрестка Чаплыгина и Советской до дома №35 к1. Здесь будут ремонтировать теплотрассу.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать ПДД и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске до 15 августа закрыли проезд по одной улиц в Заельцовском районе.