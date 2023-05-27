Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
27 мая, 18:36
пробки
6/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня
27 мая, 18:36
пробки
6/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня 16:36
общество

Сборная Самары стала лучшей в России по прыжкам на батуте

Фото: Минспорта Самарской области

Всего в турнирах приняли участие более 500 спортсменов из 27 регионов России.

В Краснодаре завершился командный чемпионат России, Кубок Федерации и Всероссийские соревнования «Надежды России» по прыжкам на батуте. Всего в турнирах приняли участие более 500 спортсменов из 27 регионов РФ, пишет sovainfo.ru.

Атлеты разыграли медали в трех дисциплинах: индивидуальные прыжки, акробатическая дорожка и двойной минитрамп.

Сборная Самарская области — Михаил Мельник, Кирилл Пантелеев, Дмитрий Нартов и Матвей Загородников стала победителем командного чемпионата. Отметим, что команда региона уверенно сохраняет свое лидерство третий чемпионат подряд.

Напомним, в Новосибирске могут провести чемпионат мира по бильярду.

#спорт #Россия #чемпионат
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в