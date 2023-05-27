Священник из Новосибирска обвинил концертное агентство в поддержке неонацистов на Украине

Председатель отдела культуры Новосибирской епархии Дмитрий Сальников выступил против московского концертного агентства «Неоклассика».

Текст открытого письма появился на ресурсе РПЦ. Протоиерей Димитрий Сальников выступил против деятельности московского концертного агентства, которое находится в Большом Афанасьевском переулке. Похоже, там представитель Новосибирской епархии недавно побывал и познакомился с деятельностью агентства, которое создаёт музыку к зарубежным кинофильмам и компьютерным играм.

«Всё это привлекательный, яркий фасад. Какая же реальность скрывается за этим фасадом? Прежде всего — это пропаганда культурных ценностей тех стран, которые поддерживают нацистский режим на Украине, поставляют укронацистам оружие, воюют на Украине с нашей страной, — пишет Дмитрий Сальников. — Продвижение идей неоязычества и оккультизма (концертные программы «Симфония Ведьмак», «Симфония Герои Меча и Магии»); исполнение музыки тех групп, которые открыто и официально выражают поддержку преступной террористической украинской власти (концертная программа «Симфония Rammstein») – что это, если не идеологическое оружие направленное против граждан России, против наших детей и молодёжи!»

Как считает протоиерей, именно это агентство спонсируют предатели и враги России – покровители «Неоклассики» воюют против наших ребят, убивающих мирных жителей Донбасса и Белгородской области.

Дмитрий Сальников выделяет и конкретные проекты «Неоклассики», которые давно требуют внимания ФСБ: «это «Симфония Rammstein», который навязчиво предлагается новосибирцам почему-то аккурат перед Днём России 10 июня и «Симфония Ведьмак» (The Witcher simfony) Последнюю собираются представить в Новосибирске 27 июля».

Председатель отдела культуры Новосибирской епархии требует избавить Новосибирск от «антироссийских мероприятий», которые могут пройти в столице Сибири этим летом.

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