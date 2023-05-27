В двух районах Новосибирска сгорели квартиры в многоэтажных домах

В Новосибирске произошли пожары в Кировском и Ленинском районах.

В Новосибирске 27 мая произошло два пожара в квартирах, расположенных на верхних этажах многоквартирных домов.

В 4.30 утра квартира сгорела в Ленинском районе города, на улице Забалуева, 92. Пожарных вызвал случайный прохожий. Сообщение об этом появилось в паблике "АСТ-54".



Во второй половине дня пожар вспыхнул уже в Кировском районе Новосибирска, по адресу: ул. Виктора Уса, 15. Там в 15.56 загорелась квартира на последнем этаже многоэтажного дома. По данным ГУ МЧС, огонь повредил домашние вещи на лоджии.

В обоих случаях обошлось без жертв.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области пожары повредили 15 жилых домов.