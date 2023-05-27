В Новосибирске 82-летний водитель сбил 9-летнего велосипедиста

В Октябрьском районе Новосибирска детский велосипед вылетел на встречную полосу после столкновения с «Ладой».

ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло в Октябрьском районе Новосибирска 27 мая в 15.10. Под колесами автомобиля «Лада Веста», которым управлял 82-летний водитель, оказался 9-летний ребенок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Серебристая «Лада» двигалась по улице Взлётная, со стороны Ключ-Камышенского плато в сторону улицы Большевистской. В это время ребенок пересекал проезжую часть в районе дома № 20 по улице Ключ-Камышенское плато, вне зоны пешеходного перехода.

Удар был такой силы, что велосипед вылетел на встречную полосу, где в это время проезжал черный седан «Ниссан Алмера».

На месте происшествия работали наряд ЛПС и бригада врачей «скорой помощи».

В результате ДТП ребенок 2014 года рождения был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске стали известны подробности ДТП с тремя пострадавшими на Первомайке.