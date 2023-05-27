В Новосибирске стали известны подробности ДТП с тремя пострадавшими на Первомайке

Поздно вечером в пятницу, 26 мая, произошло ДТП на Бердском шоссе – как рассказывают очевидцы, фура буквально смяла «Ладу» с тремя молодыми парнями.

Раздавленную «Ладу» очевидцы сняли около полуночи и выложили видео в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что ВАЗ-2114 развернуло, однако проезжавшие автолюбители не видели пострадавших.

Подробности ДТП рассказали в ГИБДД Новосибирска. Оказалось, что легковой отечественный автомобиль снесла фура, стоявшая поодаль.

В Госавтоинспекции поясняют, что около полуночи 50-летний водитель Mercedes с полуприцепом Krone совершил столкновение со встречной «Ладой», которой управлял 21-летний парень.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ», мужчина 2002 года рождения, два пассажира автомобиля «ВАЗ» – мужчина 1995 года рождения и мужчина 2004 года рождения. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение»,

– сообщают в ГИБДД Новосибирска.

В Госавтоинспекции добавили, что особо тяжёлых среди пострадавших нет. Ранее Сиб.фм рассказывал, что из-за этого ДТП на Бердском шоссе растянулась длинная пробка.