В Новосибирске после ДТП с «Ладой» было заблокировано Бердское шоссе

Поздно вечером, 26 мая, на Бердском шоссе в Новосибирске произошло ДТП с «Ладой» — в итоге образовалась ночная пробка.

Как рассказывают очевидцы ДТП, автомобиль ВАЗ-2114 развернуло и искорёжило. Видео с последствиями крупной аварии появилось в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

«На Бердском шоссе, на Разъезде Иня, ВАЗ-2114 лишился морды»,

— сообщают очевидцы.

Как рассказывают свидетели ДТП, «Ладу» развернуло. Однако водитель, по предварительной информации, не пострадал. Однако на Бердском шоссе растянулась длинная пробка, которую автоинспекторы «разруливали» не один час.

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