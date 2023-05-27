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вчера 22:57
проиcшествия

В Новосибирске автоцистерна с огнеопасным веществом столкнулась с «Ниссаном»

Фото: группа "АСТ-54" в ВК

На Бердском шоссе в Новосибирске в результате ДТП отключилось освещение.

Поздно вечером 27 мая на Бердском шоссе в Новосибирске столкнулись автоцистерна с надписью «Огнеопасно» и седан «Ниссан Теана». Об этом сообщили очевидцы происшествия в паблике «АСТ-54».

Фото В Новосибирске автоцистерна с огнеопасным веществом столкнулась с «Ниссаном» 2

ДТП произошло недалеко от автозаправочной станции «Топаз».

В результате столкновения грузовик снес фонарный столб, по этой причине на всей протяженности Бердского шоссе отключилось освещение. На месте происшествия работали сотрудник ДПС и ГУ МЧС по Новосибирской области.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее в Новосибирске стали известны подробности ДТП с тремя пострадавшими на Первомайке.

#Новосибирская область #авария, дтп
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