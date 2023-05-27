В Новосибирске автоцистерна с огнеопасным веществом столкнулась с «Ниссаном»

На Бердском шоссе в Новосибирске в результате ДТП отключилось освещение.
Поздно вечером 27 мая на Бердском шоссе в Новосибирске столкнулись автоцистерна с надписью «Огнеопасно» и седан «Ниссан Теана». Об этом сообщили очевидцы происшествия в паблике «АСТ-54».
ДТП произошло недалеко от автозаправочной станции «Топаз».
В результате столкновения грузовик снес фонарный столб, по этой причине на всей протяженности Бердского шоссе отключилось освещение. На месте происшествия работали сотрудник ДПС и ГУ МЧС по Новосибирской области.
Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, ранее в Новосибирске стали известны подробности ДТП с тремя пострадавшими на Первомайке.