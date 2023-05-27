В Новосибирске биологи выпустили на волю краснокнижных дикуш и савок

В Новосибирской области выпустили в дикую природу птиц, выращенных в экспериментальном хозяйстве зоопарка.

В Карасукском и Баганском районах Новосибирской области ученые выпустили на волю 16 савок, а в Маслянинском районе — 10 дикуш. Об этом сообщило издание "Бердск онлайн".

Каждая птица была окольцована.

Это результат совместной работы Новосибирского зоопарка и Института систематики и экологии животных СО РАН по сохранению редких видов птиц.

Дикуша родом с Дальнего Востока. Сейчас эта птица находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу. Резервная, сибирская, популяции создается с 1986 года для того, чтобы сохранить этот редкий вид. Впервые 300 дикуш в природу выпустили в 2002 году.

Савка — небольшая пугливая и очень избирательная в плане корма птица, очень чувствительна к изменениями окружающей среды. В последнее время этих птиц становится все меньше. Если не предпринять решительных мер, то вид может полностью исчезнуть. Методику содержания и разведения савок также разработали в экспериментальном хозяйстве Новосибирского зоопарка.

До конца года в дикую природу будет отпущено еще 50 птиц.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске из-за сухой поздней весны голодают птицы.