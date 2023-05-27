В Новосибирске горожан напугал столб дыма возле горного института

В Новосибирске произошел пожар в районе здания горного института.

Жителей Новосибирска днем 27 мая напугал столб дыма, который поднялся в воздух в районе здания горного института по адресу: улица Трикотажная, 41. Однако позже выяснилось, что причин для волнения нет. Образовательному учреждению ничего не угрожает.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, на открытой территории Электрозаводского проезда загорелся мусор. Очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 мая в Новосибирской области завершился особый противопожарный режим. Жители региона вновь могут жарить шашлыки на природе и сжигать остатки мусора на дачных участках.