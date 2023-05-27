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В Новосибирске пыльная буря с кромки золототвала накрыла Левый берег

Фото: скрин видео группы "АСТ-54" в ВК

Левый берег Новосибирска накрыла мощная пыльная буря.

Левый берег Новосибирска 27 мая накрыла жуткая пыльная буря. Апокалиптическими кадрами неожиданного бедствия горожане поделились в группе «АСТ-54» в ВК.

Огромная желтая туча пыли буквально накрыла город. На дорогах нулевая видимость. Не видно ни машин, ни пешеходов, ни домов. Ветер гонит пыль со стороны Дивногорского к Станционной, прямо на жилые дома.

Фото В Новосибирске пыльная буря с кромки золототвала накрыла Левый берег 2

Фото В Новосибирске пыльная буря с кромки золототвала накрыла Левый берег 3

Фото В Новосибирске пыльная буря с кромки золототвала накрыла Левый берег 4

В соцсетях горожане предположили, что источником пыли может быть ТЭЦ. Впоследствии стало известно, что пыль появилась от высохшей кромки золотоотвала из-за того, что в городе долгое время не было дождей. В ближайшее время этот участок увлажнят.

Между тем порывы ветра, которые сегодня в городе достигают 14 м\с, продолжают разносить пыль по городу. Жители Новосибирска не привыкли к такого рода катаклизмам.

В условиях нулевой видимости лучше отказаться от поездок в этом районе. Тем же, чьи дома оказались в эпицентре пылевой бури, стоит воспользоваться советами МЧС: плотно задраить окна и двери, погасить огонь в печах, отключить электричество и закрыть краны на газовых сетях. При пыльной буре советуют закрыть лицо влажной марлевой повязкой или куском ткани и надеть очки.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Новосибирска засыпало пылью после очистки дорог.

#Новосибирская область #пыль
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