В Новосибирске разыскивают подозреваемую в краже «на доверии»

В Новосибирске разыскивают уроженку Красноярска, которая похищает чужие вещи.

В Новосибирске разыскивают уроженку Красноярска 18984 года рождения, которая втирается в доверие к горожанам, а потом грабит их. Соответствующая ориентировка опубликована на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

Отмечается, что женщина уже была ранее судима и не имеет постоянного места жительства. Она знакомится с горожанами, а затем обманным путем проникает в их квартиры и похищает имущество.

Сотрудники полиции отмечают, что в апреле 2023 года подозреваемая уже похитила ноутбук у малознакомой женщины и скрылась со своей «добычей».

По этому факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 У К РФ. головного кодекса Российской Федерации.

Всех, кто располагает информацией о подозреваемой, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 232-21-11, 89134627987.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшую главу села под Новосибирском осудили за мошенничество на 217 тысяч рублей.