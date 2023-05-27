В Новосибирске сфотографировали вспышку Сверхновой звезды

В Новосибирске Тимур Марин сделал снимок галактики М101.

В Новосибирске показали фотографию галактики М101. Снимок сделал воспитанник объединения «Практическая астрономия» Большого новосибирского планетария Тимур Марин. Сообщение об этом появилось в группе планетария в ВК.

Спиральная галактика М101 находится на расстоянии в 21 млн. световых лет от Земли, в созвездии Большой Медведицы.

На фото попал момент, когда в галактике вспыхнула Сверхновая звезда SN 2023ifx, которая ранее была открыта японским астрономом Коичи Итагаки. На фотографии она похожа на яркую большую точку.

Сверхновая — явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость, а потом медленно затухает — последняя фаза жизни небесного светила. После этого звезда погибает.

Напомним, ранее в Новосибирске астрофотограф Алексей Поляков снял звезду-сверхгигант.