В Новосибирске жители улицы Станиславского пожаловались на состояние лестницы у поликлиники №24

Жители Станиславского жилмассива в Новосибирске раскритиковали лестницу, которая ведёт к поликлинике №24.

Жители улицы Станиславского сделали несколько фотографий и разместили их в паблике «АСТ-54». Как рассказывают очевидцы, по этой лестнице им каждый раз приходится добираться до поликлиники №24. При этом жалобы в медучреждение не принесли результатов.

«Если поликлиника ответственность за неё не несёт, куда обращаться в таком случае? Ходить невозможно, а ведь там спускаются бабушки, мамочки с детьми и колясками», — жалуется автор снимков.

Впрочем, под постом появились комментарии и тех, кто опровергает, что в поликлинику нужно добираться именно по этой лестнице. Участники дискуссии также пишут, что опасную лестницу можно обойти через 100 метров и пройти в ворота медицинского учреждения.

Также напомним, что в прошлые выходные новосибирцы жаловались на состояние лестницы у станции метро «Речной вокзал», которую не могут отремонтировать уже много лет.