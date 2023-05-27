В Новосибирской области с начала года трудоустроили 800 инвалидов

В Новосибирске соискателям с инвалидностью устраивают встречи с работодателями.

В центры занятости Новосибирской области в этом году за содействием в поиске работы обратилось долее 1000 людей с ОВЗ. Из них 800 человек получили новую работу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В центрах занятости региона таким людям готовы предложить широкий спектр услуг по трудоустройству. Это и трудоустройство на специальные квотированные рабочие места для инвалидов, количество которых для предприятий определено государством; и организация временного рабочего места по срочному трудовому договору с предприятием.

А, к примеру, в кадровом центре Дзержинского района города для людей с ОВЗ, находящихся в поиске работы, проводят встречи с потенциальными работодателями.

Подробную информацию о вариантах трудоустройства соискателей с инвалидностью можно получить по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области: 8-800-2500-201.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске аналитики НН назвали самые необычные вакансии, опубликованные в мае 2023.