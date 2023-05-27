В Новосибирской области зять украл у тещи телефон во время конфликта

В Новосибирской области задержали мужчину, который ограбил свою тещу.

В Новосибирской области семейный конфликт получил неожиданное продолжение. Зять украл у своей тещи телефон. Инцидент произошел 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

36-летний мужчина, который прежде не имел проблем с законом, находился дома со своей супругой. В этот день к ним в гости пришла теща. Между членами семейства возник конфликт, в результате которого мужчина присвоил себе телефон родственницы, а позже еще и продал его.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Зятя потерпевшей оставили под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что Кировский район Новосибирска стал лидером по количеству грабежей в 2022 году.