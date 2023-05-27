В Октябрьском районе Новосибирска появится сквер Героев Донбасса

В Новосибирске обустроят сквер с пилонами и памятниками участникам СВО.

В Новосибирске обустраивают сквер Героев Донбасса площадью 4 гектара. Об этом сообщают «Вести Новосибирск». Работы ведутся на бывшем пустыре в районе улицы Воинская, в Октябрьском районе города.

Несколько лет горожане пытались навести порядок на этом участке: устраивали субботники, привлекали муниципалитет и представителей бизнеса. И вот, наконец, пустырю нашли достойное применение. Старые гаражи снесли, сухие деревья выкорчевали, мусор вывезли.

Вскоре здесь установят пилоны и памятники жителям Новосибирской области — участникам спецоперации на Донбассе, оборудуют дорожки, площадки для выгула собак, детские и спортивные площадки.

Центральная аллея сквера ведет к храму и поклонному кресту. Кстати, открытия нового храма горожане тоже ждут с нетерпением. Там уже ведутся отделочные работы. А в следующем году в сквере высадят сирень.

Сквер Героев Донбасса станет первым место в городе, напрямую связанным с новосибирцами, которые участвуют в спецоперации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске обозначили срок реконструкции Первомайского сквера.