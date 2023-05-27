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проиcшествия

В Советском районе Новосибирска «Ока» сбила подростка на улице Иванова

Фото: Сиб.фм, фото носит ознакомительный характер

В Новосибирске сбили подростка на пешеходном переходе рядом со школой № 61.

В Новосибирске 27 мая в 11 часов произошло ДТП на улице Иванова, 6, в Советском районе, в котором пострадал пешеход. Под колеса автомобиля «Ока» попал 17-летний парень. Подростка сбили прямо на пешеходном переходе рядом со школой № 61. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

За рулем отечественного авто был мужчина 1962 года рождения, который по словам очевидцев, пытался скрыться с места происшествия. Пострадавший подросток был госпитализирован.

На месте работали сотрудники ДПС и «скорой помощи».

Напомним, ранее в Новосибирске сбили еще одного 17-летнего парня в Ленинском районе города.

#Новосибирская область
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