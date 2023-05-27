Вице-мэр Новосибирска Терешкова рассказала о возвращении скульптуры «Сердце» в Первомайский сквер

Вчера, 26 мая, разразился скандал с грубым переносом скульптуры «Сердце» в Первомайском сквере – вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что подрядчик уже наказан.

В минувшую пятницу, 26 мая, в Первомайском сквере демонтировали скульптуру «Сердце», при этом в городских пабликах появилось видео, как экскаватор грубо роняет фигуру на асфальт. Сразу после инцидента в мэрии Новосибирска поспешили заверить, что со скульптурой всё в порядке.

А сегодня, 27 мая, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила о принятых мерах в связи с инцидентом.

«Хочу снять все вопросы по скульптуре «Сердце» в Первомайском сквере. По проекту скульптура возвращается на то же место после реконструкции сквера. Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан!», — написала Анна Терешкова в своих соцсетях.

В комментариях к посту вице-мэра Новосибирска уже появилось множество комментариев. Часть из участников дискуссии потребовали показать наказание подрядчика на видео, другая – теперь обеспокоена судьбой остальных скульптур из Первомайского сквера, который начали реконструировать.